ПСВ сообщил "Барселоне" цену на Лосано

ПСВ определился с ценой на мексиканского нападающего Ирвинга Лосано, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, голландский клуб не намерен продавать футболиста меньше, чем за 40 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Барселона", "Реал", "Эвертон" и "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне 22-летний Лосано провел за ПСВ 34 матча и забил 19 голов.

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