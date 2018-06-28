ПСВ сообщил "Барселоне" цену на Лосано
ПСВ определился с ценой на мексиканского нападающего Ирвинга Лосано, сообщает Tribalfootball.
По сведениям издания, голландский клуб не намерен продавать футболиста меньше, чем за 40 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Барселона", "Реал", "Эвертон" и "Манчестер Сити".
В минувшем сезоне 22-летний Лосано провел за ПСВ 34 матча и забил 19 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20