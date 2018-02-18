ПСВ теряет очки в матче с "Херенвеном" и другие результаты 24-го тура чемпионата Голландии

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ПСВ теряет очки в матче с "Херенвеном" и другие результаты 24-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 24-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим упущенную победу ПСВ в поединке с "Херенвеном".

"Витесс" – "Эксельсиор" - 1:2

Голы: Кастайнос, 2 - 1:0, Файк, 44 - 1:1, ван Дейнен, 66 - 1:2.


"НАК Бреда" – "АЗ Алкмар" - 1:3

Голы: Джаханбахш, 32 - 0:1, Тил, 47 - 0:2, Сентьес, 52 - 0:3, Умар, 85 - 1:3.


ПСВ – "Херенвен" - 2:2

Голы: Арьяс, 34 - 1:0, де Йонг, 43 - 2:0, Схарс, 56 - 2:1, Гучаннежад, 82 - 2:2.

ПСВ: Зут, Арьяс, Швааб, Изима-Мирен, Бренет, Жуниор (Люккассен, 66), Хендрикс, Рамселар, Бергвейн (Мален, 78), де Йонг, Лосано.

Удаление: Лосано (45). 


"Ден Хааг" – "Виллем II" - 2:1

Голы: Фран Соль, 40 - 0:1, Йонсен, 69 - 1:1, Эль-Хаяти, 90 (пенальти) - 2:1.

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Команда М О
1 ПСВ 24 62
2 Аякс 23 54
3 АЗ 24 50
4 Утрехт 24 41
5 Фейеноорд 23 39
6 Зволле 23 39
7 Витесс 24 37
8 АДО Ден Хааг 24 35
9 Херенвен 24 32
10 ВВВ Венло 24 31
11 Эксельсиор 24 29
12 Хераклес 23 27
13 Гронинген 24 24
14 Виллем II 24 20
15 НАК Бреда 24 20
16 Рода ЮК 24 17
17 Твенте 23 16
18 Спарта Роттердам 23 14
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