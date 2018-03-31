ПСВ уничтожил "НАК Бреду" и другие результаты 29-го тура чемпионата Голландии

Теги зволлерода юкпсвазвиллем ii

ПСВ уничтожил "НАК Бреду" и другие результаты 29-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей. Выделим домашнюю крупную победу ПСВ над "НАК Бредой".

"Зволле" – "Спарта" - 2:0

Голы: Мохтар, 2 - 1:0, Пажишек, 64 - 2:0.


"Витесс" – "Рода" - 0:3

Голы: Шахин, 24 - 0:1, Авдияй, 70 - 0:2, Шахин, 80 - 0:3.


ПСВ – "НАК Бреда" - 5:1

Голы: ван Гинкел, 37 (пенальти) - 1:0, Умар, 59 (автогол) - 2:0, Умар, 64 - 2:1, де Йонг, 76 - 3:1, Метс, 81 (автогол) - 4:1, Перейро, 84 - 5:1.


"Ден Хааг" – "АЗ Алкмар" - 0:3

Голы: Вегорст, 18 - 0:1, Идрисси, 30 - 0:2, Джаханбахш, 43 - 0:3.


"Виллем II" – "Утрехт" - 3:2

Голы: Керк, 19 - 0:1, ван де Стрек, 31 - 0:2, Хайе, 39 - 1:2, Цимикас, 45 - 2:2, Фран Соль, 50 - 3:2. 

Не пропустите: Джастин Клюйверт назвал свою цель-минимум. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 29 74
2 Аякс 28 64
3 АЗ 29 62
4 Фейеноорд 28 48
5 Утрехт 29 48
6 Зволле 29 43
7 Витесс 29 42
8 АДО Ден Хааг 29 39
9 Хераклес 28 37
10 Херенвен 28 36
11 Эксельсиор 28 35
12 ВВВ Венло 29 34
13 Виллем II 29 30
14 Гронинген 28 29
15 НАК Бреда 29 27
16 Рода ЮК 29 23
17 Спарта Роттердам 29 21
18 Твенте 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов