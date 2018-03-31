ПСВ уничтожил "НАК Бреду" и другие результаты 29-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей. Выделим домашнюю крупную победу ПСВ над "НАК Бредой".

"Зволле" – "Спарта" - 2:0

Голы: Мохтар, 2 - 1:0, Пажишек, 64 - 2:0.



"Витесс" – "Рода" - 0:3

Голы: Шахин, 24 - 0:1, Авдияй, 70 - 0:2, Шахин, 80 - 0:3.



ПСВ – "НАК Бреда" - 5:1

Голы: ван Гинкел, 37 (пенальти) - 1:0, Умар, 59 (автогол) - 2:0, Умар, 64 - 2:1, де Йонг, 76 - 3:1, Метс, 81 (автогол) - 4:1, Перейро, 84 - 5:1.



"Ден Хааг" – "АЗ Алкмар" - 0:3

Голы: Вегорст, 18 - 0:1, Идрисси, 30 - 0:2, Джаханбахш, 43 - 0:3.



"Виллем II" – "Утрехт" - 3:2

Голы: Керк, 19 - 0:1, ван де Стрек, 31 - 0:2, Хайе, 39 - 1:2, Цимикас, 45 - 2:2, Фран Соль, 50 - 3:2.

Не пропустите: Джастин Клюйверт назвал свою цель-минимум. | http://soccernews.ru