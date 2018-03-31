ПСВ уничтожил "НАК Бреду" и другие результаты 29-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей. Выделим домашнюю крупную победу ПСВ над "НАК Бредой".
"Зволле" – "Спарта" - 2:0
Голы: Мохтар, 2 - 1:0, Пажишек, 64 - 2:0.
"Витесс" – "Рода" - 0:3
Голы: Шахин, 24 - 0:1, Авдияй, 70 - 0:2, Шахин, 80 - 0:3.
ПСВ – "НАК Бреда" - 5:1
Голы: ван Гинкел, 37 (пенальти) - 1:0, Умар, 59 (автогол) - 2:0, Умар, 64 - 2:1, де Йонг, 76 - 3:1, Метс, 81 (автогол) - 4:1, Перейро, 84 - 5:1.
"Ден Хааг" – "АЗ Алкмар" - 0:3
Голы: Вегорст, 18 - 0:1, Идрисси, 30 - 0:2, Джаханбахш, 43 - 0:3.
"Виллем II" – "Утрехт" - 3:2
Голы: Керк, 19 - 0:1, ван де Стрек, 31 - 0:2, Хайе, 39 - 1:2, Цимикас, 45 - 2:2, Фран Соль, 50 - 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|29
|74
|2
|Аякс
|28
|64
|3
|АЗ
|29
|62
|4
|Фейеноорд
|28
|48
|5
|Утрехт
|29
|48
|6
|Зволле
|29
|43
|7
|Витесс
|29
|42
|8
|АДО Ден Хааг
|29
|39
|9
|Хераклес
|28
|37
|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|Эксельсиор
|28
|35
|12
|ВВВ Венло
|29
|34
|13
|Виллем II
|29
|30
|14
|Гронинген
|28
|29
|15
|НАК Бреда
|29
|27
|16
|Рода ЮК
|29
|23
|17
|Спарта Роттердам
|29
|21
|18
|Твенте
|29
|20