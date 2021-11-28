ПСВ упустил победу в матче чемпионата Нидерландов
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Нидерландов "Херенвен" и ПСВ сыграли вничью со счетом 1:1.
На 13-й минуте счет открыл Карлос Винисиус, но на 73-й - равновесие восстановил Рами Хаяль.
ПСВ, набрав 31 очко, остался на втором месте в турнирной таблице Эредивизии. "Херенвен" с 18 очками поднялся на 10-ю позицию.
"Херенвен" - ПСВ - 1:1 (0:1)
Голы: Винисиус, 13 - 0:1, Хаяль, 73 - 1:1
"Херенвен": Маус, Каиб, Баккер, ван Бэк, ван Эвейк, Конголо (Хаяль, 46), Верман, Мадсен (Дрешевич, 68), Халилович, Стеванович (Нюгрен, 85), Верман.
ПСВ: Дроммель, Боскальи, Рамальо, Мвене, Мауро Жуниор (Обиспо, 75), Сангаре, Гутьеррес, Гетце, Брума, Доан (ван Гинкель, 68), Винисиус (Вертессен, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23