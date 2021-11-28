ПСВ упустил победу в матче чемпионата Нидерландов

Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Нидерландов "Херенвен" и ПСВ сыграли вничью со счетом 1:1.

На 13-й минуте счет открыл Карлос Винисиус, но на 73-й - равновесие восстановил Рами Хаяль.

ПСВ, набрав 31 очко, остался на втором месте в турнирной таблице Эредивизии. "Херенвен" с 18 очками поднялся на 10-ю позицию.

"Херенвен" - ПСВ - 1:1 (0:1)

Голы: Винисиус, 13 - 0:1, Хаяль, 73 - 1:1

"Херенвен": Маус, Каиб, Баккер, ван Бэк, ван Эвейк, Конголо (Хаяль, 46), Верман, Мадсен (Дрешевич, 68), Халилович, Стеванович (Нюгрен, 85), Верман.

ПСВ: Дроммель, Боскальи, Рамальо, Мвене, Мауро Жуниор (Обиспо, 75), Сангаре, Гутьеррес, Гетце, Брума, Доан (ван Гинкель, 68), Винисиус (Вертессен, 68).

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