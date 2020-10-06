ПСВ усилился полузащитником "Баварии"

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ПСВ усилился полузащитником "Баварии"

Немецкий полузащитник мюнхенской "Баварии" Адриан Файн перешел в ПСВ из Эйндховена, сообщается на официальном сайте голландского клуба. 

ПСВ арендовал футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа.

21-летний Файн является воспитанником "Баварии". За основной состав мюнхенского клуба он не провел ни одного матча. Сдавался в аренду "Регенсбургу" и "Гамбургу". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Германии и забил один гол.

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