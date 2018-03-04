ПСВ – "Утрехт" - 3:0, "НАК Бреда" – "Фейеноорд" - 2:1 (обзоры)

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ПСВ – "Утрехт" - 3:0, "НАК Бреда" – "Фейеноорд" - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 26-го тура чемпионата Голландии.

ПСВ – "Утрехт" - 3:0

"НАК Бреда" – "Фейеноорд" - 2:1

Не пропустите: ПСВ разгромил "Утрехт", "Фейеноорд" проиграл "НАК Бреде" и другие результаты 26-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 26 68
2 Аякс 25 58
3 АЗ 26 56
4 Утрехт 26 44
5 Фейеноорд 25 42
6 Зволле 25 39
7 Витесс 25 38
8 АДО Ден Хааг 25 36
9 Хераклес 26 33
10 Херенвен 25 32
11 ВВВ Венло 25 32
12 Эксельсиор 26 32
13 Гронинген 25 25
14 Виллем II 25 23
15 НАК Бреда 25 21
16 Твенте 25 17
17 Рода ЮК 26 17
18 Спарта Роттердам 25 15
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