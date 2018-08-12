ПСВ – "Утрехт" - 4:0 (обзор)

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ПСВ – "Утрехт" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Голландии между ПСВ и "Утрехтом".

Не пропустите: ПСВ сокрушил "Утрехт", "Эксельсиор" и "Фортуна Ситтард" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
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