ПСВ в компенсированное время упустил победу в чемпионате Нидерландов
В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ в гостях сыграл вничью с "АДО Ден Хааг" со счетом 2:2.
В первом тайме счет открыл Бобби Адеканье, но во второй половине победу гости вышли вперед благодаря дублю Дониелла Малена. В компенсированное время хозяев от поражения спас Михел Крамер.
ПСВ, набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. "АДО Ден Хааг" (13) находится на 17-й позиции.
"АДО Ден Хааг" - ПСВ - 2:2 (1:0)
Голы: Адеканье, 27 - 1:0, Мален, 51 - 1:1, Мален, 76 - 1:2, Крамер, 90+3 - 2:2
ПСВ: Маого, Боскальи, Макс, Баумгартль (Дюмфрис, 75), Тезе, Росарио, Сангаре, Вертессен (Ихаттарен, 61), Томас (Жуниор, 75), Захави, Мален.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23