ПСВ в компенсированное время упустил победу в чемпионате Нидерландов

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ПСВ в компенсированное время упустил победу в чемпионате Нидерландов

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ в гостях сыграл вничью с "АДО Ден Хааг" со счетом 2:2. 

В первом тайме счет открыл Бобби Адеканье, но во второй половине победу гости вышли вперед благодаря дублю Дониелла Малена. В компенсированное время хозяев от поражения спас Михел Крамер.

ПСВ, набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. "АДО Ден Хааг" (13) находится на 17-й позиции.

"АДО Ден Хааг" - ПСВ - 2:2 (1:0)
Голы: Адеканье, 27 - 1:0, Мален, 51 - 1:1, Мален, 76 - 1:2, Крамер, 90+3 - 2:2

ПСВ: Маого, Боскальи, Макс, Баумгартль (Дюмфрис, 75), Тезе, Росарио, Сангаре, Вертессен (Ихаттарен, 61), Томас (Жуниор, 75), Захави, Мален.

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