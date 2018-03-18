ПСВ – "Венло" - 3:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата Голландии между ПСВ и "Венло".
Не пропустите: ПСВ разгромил "Венло" и другие результаты 28-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|28
|71
|2
|Аякс
|27
|61
|3
|АЗ
|28
|59
|4
|Утрехт
|28
|48
|5
|Фейеноорд
|27
|45
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Зволле
|27
|40
|8
|АДО Ден Хааг
|28
|39
|9
|Хераклес
|28
|37
|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|Эксельсиор
|28
|35
|12
|ВВВ Венло
|28
|33
|13
|Гронинген
|28
|29
|14
|НАК Бреда
|27
|27
|15
|Виллем II
|28
|27
|16
|Спарта Роттердам
|27
|21
|17
|Твенте
|28
|19
|18
|Рода ЮК
|27
|17