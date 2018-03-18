ПСВ – "Венло" - 3:0 (обзор)

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ПСВ – "Венло" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата Голландии между ПСВ и "Венло".

Не пропустите: ПСВ разгромил "Венло" и другие результаты 28-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 28 71
2 Аякс 27 61
3 АЗ 28 59
4 Утрехт 28 48
5 Фейеноорд 27 45
6 Витесс 28 42
7 Зволле 27 40
8 АДО Ден Хааг 28 39
9 Хераклес 28 37
10 Херенвен 28 36
11 Эксельсиор 28 35
12 ВВВ Венло 28 33
13 Гронинген 28 29
14 НАК Бреда 27 27
15 Виллем II 28 27
16 Спарта Роттердам 27 21
17 Твенте 28 19
18 Рода ЮК 27 17
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