ПСВ – "Виллем II" - 4:0 (обзор)

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ПСВ – "Виллем II" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура чемпионата Голландии между ПСВ и "Виллем II".

Не пропустите: ПСВ громит "Виллем II" и другие результаты 7-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 6 15
2 Херенвен 6 14
3 Витесс 6 13
4 Фейеноорд 6 12
5 АЗ 6 12
6 Зволле 6 11
7 Аякс 6 10
8 АДО Ден Хааг 7 10
9 ВВВ Венло 6 9
10 Утрехт 6 9
11 Гронинген 6 8
12 Хераклес 7 8
13 Эксельсиор 6 7
14 НАК Бреда 7 7
15 Твенте 7 6
16 Спарта Роттердам 6 5
17 Виллем II 6 3
18 Рода ЮК 6 0
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