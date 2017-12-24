ПСВ – "Витесс" - 2:1 (обзор)

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ПСВ – "Витесс" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура чемпионата Голландии между ПСВ и "Витессом".

Не пропустите: ПСВ сильнее "Витесса" и другие результаты 18-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
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