ПСВ вновь проиграл в чемпионате Нидерландов
Фото: твиттер "Виллем II"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде проиграл "Виллем II" со счетом 1:2.
Победу хозяевам принесли гол Че Нуннели и автогол Эрана Захави. В составе гостей отличился все тот же Захави.
ПСВ проиграл второй раз в последних трех матчах и с 15 очками опустился на третье место в турнирной таблице Эредивизии. "Виллем II" с 16 очками поднялся на второе место.
"Виллем II" - ПСВ - 2:1 (1:1)
Голы: Захави, 20 - 0:1, Захави, 30 - 1:1, Нуннели, 76 - 2:1
"Виллем II": Велленройтер, Кен, Йенссен, Хиркенс (Михелис, 74), Схипперс (Бергстрем, 68), Льонч, Саддики, Саглам (Свенссон, 63), Келерт, Нуннели, Вридт (Кампецис, 63).
ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Рамальо, Мвене, Сангаре, ван Гинкел (Проппер, 73), Гетце, Гакпо, Доан (Брума, 73), Захави (Винисиус, 78).
Не пропустите: ПСВ потерпел унизительное поражение в матче Эредивизии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23