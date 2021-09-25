ПСВ вновь проиграл в чемпионате Нидерландов

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ПСВ вновь проиграл в чемпионате Нидерландов

Фото: твиттер "Виллем II"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде проиграл "Виллем II" со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли гол Че Нуннели и автогол Эрана Захави. В составе гостей отличился все тот же Захави.

ПСВ проиграл второй раз в последних трех матчах и с 15 очками опустился на третье место в турнирной таблице Эредивизии. "Виллем II" с 16 очками поднялся на второе место.

"Виллем II" - ПСВ - 2:1 (1:1)
Голы: Захави, 20 - 0:1, Захави, 30 - 1:1, Нуннели, 76 - 2:1

"Виллем II": Велленройтер, Кен, Йенссен, Хиркенс (Михелис, 74), Схипперс (Бергстрем, 68), Льонч, Саддики, Саглам (Свенссон, 63), Келерт, Нуннели, Вридт (Кампецис, 63).

ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Рамальо, Мвене, Сангаре, ван Гинкел (Проппер, 73), Гетце, Гакпо, Доан (Брума, 73), Захави (Винисиус, 78).

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