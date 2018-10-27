ПСВ выиграл у "Гронингена" и другие результаты 10-го тура чемпионата Нидерландов
В рамках десятого тура чемпионата Нидерландов состоялись пять матчей. В пятницу "Эммен" и "Венло" поделили очки, а в субботу "Ден Хааг" разошёлся миром с "НАК Бредой", "Де Графсхап" разгромил "Эксельсиор", ПСВ был сильнее "Гронингена", "Зволле" сыграл вничью с "Херкалес".
"Эммен" - "Венло" - 1:1
Голы: Млапа, 15 - 0:1, Гронсвельд, 65 - 1:1.
"Ден Хааг" - "НАК Бреда" - 1:1
Голы: Илич, 12 - 0:1, Эль-Хаяти, 17 - 1:1.
"Де Графсхап" - "Эксельсиор" - 4:1
Голы: ван Мигем, 25 - 1:0, Оумарссон, 38 - 1:1, Нарсинх, 50 - 2:1, Эль-Джебли, 55 - 3:1, Серраренс, 70 - 4:1.
"Гронинген" - ПСВ - 1:2
Голы: Мемишевич, 42 (пенальти) - 1:0, Мален, 45 - 1:1, Думфрис, 86 - 1:2.
"Зволле" - "Хераклес" - 1:1
Голы: Адриан Дальмау, 17 - 0:1, ван Дейнен, 73 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|Витесс
|19
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Фортунна Ситтард
|19
|23
|11
|Херенвен
|18
|21
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|АДО Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15