ПСВ выиграл у "Гронингена" и другие результаты 10-го тура чемпионата Нидерландов

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ПСВ выиграл у "Гронингена" и другие результаты 10-го тура чемпионата Нидерландов

В рамках десятого тура чемпионата Нидерландов состоялись пять матчей. В пятницу "Эммен" и "Венло" поделили очки, а в субботу "Ден Хааг" разошёлся миром с "НАК Бредой", "Де Графсхап" разгромил "Эксельсиор", ПСВ был сильнее "Гронингена", "Зволле" сыграл вничью с "Херкалес".

"Эммен" - "Венло" - 1:1

Голы: Млапа, 15 - 0:1, Гронсвельд, 65 - 1:1.


"Ден Хааг" - "НАК Бреда" - 1:1

Голы: Илич, 12 - 0:1, Эль-Хаяти, 17 - 1:1.


"Де Графсхап" - "Эксельсиор" - 4:1

Голы: ван Мигем, 25 - 1:0, Оумарссон, 38 - 1:1, Нарсинх, 50 - 2:1, Эль-Джебли, 55 - 3:1, Серраренс, 70 - 4:1.


"Гронинген" - ПСВ - 1:2

Голы: Мемишевич, 42 (пенальти) - 1:0, Мален, 45 - 1:1, Думфрис, 86 - 1:2.


"Зволле" - "Хераклес" - 1:1

Голы: Адриан Дальмау, 17 - 0:1, ван Дейнен, 73 - 1:1.

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11 Херенвен Херенвен 18 21
12 Зволле Зволле 19 21
13 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 19 21
14 Эммен Эммен 19 21
15 Эксельсиор Эксельсиор 19 19
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