ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 23-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей. Выделим гостевую победу ПСВ над роттердамской "Спартой".

"Утрехт" – "Зволле" - 2:1

Голы: Керк, 17 - 1:0, Лабьяд, 22 - 2:0, Саймак, 90 (пенальти) - 2:1.



"Хераклес" – "Виллем II" - 1:0

Гол: Вермей, 45 - 1:0.



"Спарта" – ПСВ - 1:2

Голы: Дугалл, 6 - 1:0, Бергвейн, 41 - 1:1, Бергвейн, 56 - 1:2.



"АЗ Алкмар" – "Венло" - 0:0



"Херенвен" – "Рода" - 1:1

Голы: Нгобо, 35 - 0:1, Зенели, 74 - 1:1.

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