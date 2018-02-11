ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках 23-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей. Выделим гостевую победу ПСВ над роттердамской "Спартой".
"Утрехт" – "Зволле" - 2:1
Голы: Керк, 17 - 1:0, Лабьяд, 22 - 2:0, Саймак, 90 (пенальти) - 2:1.
"Хераклес" – "Виллем II" - 1:0
Гол: Вермей, 45 - 1:0.
"Спарта" – ПСВ - 1:2
Голы: Дугалл, 6 - 1:0, Бергвейн, 41 - 1:1, Бергвейн, 56 - 1:2.
"АЗ Алкмар" – "Венло" - 0:0
"Херенвен" – "Рода" - 1:1
Голы: Нгобо, 35 - 0:1, Зенели, 74 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|23
|61
|2
|Аякс
|23
|54
|3
|АЗ
|23
|47
|4
|Фейеноорд
|23
|39
|5
|Зволле
|23
|39
|6
|Утрехт
|23
|38
|7
|Витесс
|23
|37
|8
|АДО Ден Хааг
|23
|32
|9
|Херенвен
|23
|31
|10
|ВВВ Венло
|23
|30
|11
|Хераклес
|23
|27
|12
|Эксельсиор
|23
|26
|13
|Гронинген
|23
|23
|14
|Виллем II
|23
|20
|15
|НАК Бреда
|23
|20
|16
|Рода ЮК
|23
|17
|17
|Твенте
|23
|16
|18
|Спарта Роттердам
|23
|14