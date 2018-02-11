ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии

Теги утрехтхераклеспсв

ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 23-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей. Выделим гостевую победу ПСВ над роттердамской "Спартой".

"Утрехт" – "Зволле" - 2:1

Голы: Керк, 17 - 1:0, Лабьяд, 22 - 2:0, Саймак, 90 (пенальти) - 2:1.


"Хераклес" – "Виллем II" - 1:0

Гол: Вермей, 45 - 1:0.


"Спарта" – ПСВ - 1:2

Голы: Дугалл, 6 - 1:0, Бергвейн, 41 - 1:1, Бергвейн, 56 - 1:2.


"АЗ Алкмар" – "Венло" - 0:0


"Херенвен" – "Рода" - 1:1

Голы: Нгобо, 35 - 0:1, Зенели, 74 - 1:1.

Не пропустите: Слуцкий получил предложение от "Твенте". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 23 61
2 Аякс 23 54
3 АЗ 23 47
4 Фейеноорд 23 39
5 Зволле 23 39
6 Утрехт 23 38
7 Витесс 23 37
8 АДО Ден Хааг 23 32
9 Херенвен 23 31
10 ВВВ Венло 23 30
11 Хераклес 23 27
12 Эксельсиор 23 26
13 Гронинген 23 23
14 Виллем II 23 20
15 НАК Бреда 23 20
16 Рода ЮК 23 17
17 Твенте 23 16
18 Спарта Роттердам 23 14
Полная таблица

топ-5 тегов