ПСВ вылетел из Лиги чемпионов после поражения от "Базеля"

Швейцарский "Базель" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов обыграл голландский ПСВ и по сумме двух встреч вышел в следующий круг соревнований.

Победу базельскому клубу принесли голы Джюмарта и ван Волфсвинкеля. "Базель" прошел дальше благодаря правилу выездного гола.

"Базель" Швейцария – ПСВ Нидерланды - 2:1 (1:1) - первый матч - 2:3

Голы: Джюмарт, 8 - 1:0, Брума, 23 - 1:1, ван Волфсвинкел, 68 - 2:1

"Базель": Омлин, Альдерете, Джюмарт, Видмер, Альварес, Штокер, Джака (Петретта, 81), Дзуффи, Фрай, Айети, ван Волфсвинкел.

ПСВ: Зут, Думфрис, Виргевер, Люккассен, Садилек, Брума, Росарио, Бергвейн, Гутьеррес, Лосано (Гакпо, 76), Мален.

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