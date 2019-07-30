ПСВ вылетел из Лиги чемпионов после поражения от "Базеля"
Швейцарский "Базель" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов обыграл голландский ПСВ и по сумме двух встреч вышел в следующий круг соревнований.
Победу базельскому клубу принесли голы Джюмарта и ван Волфсвинкеля. "Базель" прошел дальше благодаря правилу выездного гола.
"Базель" Швейцария – ПСВ Нидерланды - 2:1 (1:1) - первый матч - 2:3
Голы: Джюмарт, 8 - 1:0, Брума, 23 - 1:1, ван Волфсвинкел, 68 - 2:1
"Базель": Омлин, Альдерете, Джюмарт, Видмер, Альварес, Штокер, Джака (Петретта, 81), Дзуффи, Фрай, Айети, ван Волфсвинкел.
ПСВ: Зут, Думфрис, Виргевер, Люккассен, Садилек, Брума, Росарио, Бергвейн, Гутьеррес, Лосано (Гакпо, 76), Мален.
Не пропустите: Роналду: "Сколько денег "Барселона" вложила в игроков за последние пять лет? А Лигу Чемпионов всё равно не выиграла". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" вышла в финал Кубка Ауди, разгромив "Фенербахче"
-
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины
-
"Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо
-
ПСВ вылетел из Лиги чемпионов после поражения от "Базеля"
-
"Зенит" сделал "Рубину" предложение о необычном обмене
-
"Спартак" опубликовал ролик в честь Фернандо
-
1
"Реал" - "Тоттенхэм" - 0:1 (видеообзор)
-
Фернандо трогательно обратился к болельщикам "Спартака"
-
Ибрагимович признан самым культовым футболистом чемпионата Франции
-
"Монако" хочет купить алжирского форварда, который забил почти 40 голов за сезон в Катаре
-
1
Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас"
-
"Вулверхэмптон" объявил о переходе форварда "Милана"
-
4
"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в полуфинале Кубка Ауди
-
Луис Адриано переходит из "Спартака" в бразильский клуб
-
В "Зените" назвали зарплату Малкома
-
"Рубин" потроллил Сутормина, который перешел в "Зенит"
-
Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле
-
Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Адриано интересуется "Палмейрас"
-
Каррера: "Самедов мог бы сделать невероятную карьеру в Италии"