ПСВ вырвал победу над "Зволле", "Гронинген" и "Утрехт" также побеждают

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ на последней компенсированной минуте добился победы над "Зволле". Также свои матчи выиграли АЗ, АДО "Ден Хааг", "Гронинген" и "Утрехт".

"Зволле" - ПСВ - 0:1 (0:0)

Гол: Изимат-Мирин, 90+3 - 0:1

"Утрехт" - "Эксельсиор" - 3:1 (1:0)

Голы: Дессерс, 8 - 1:0, Айуб, 56 - 2:0, Янссен, 64 - 3:0, Эль-Аззузи, 88 - 3:1

"Гронинген" - "Витесс" - 4:2 (0:1)

Голы: Ларсен, 32 (автогол) - 0:1, Дабо, 59 (автогол) - 1:1, Матавж, 61 (с пенальти) - 1:2, Идрисси, 65 - 2:2, Майи, 78 - 3:2, ван Веерт, 82 - 4:2

АДО "Ден Хааг" - "Хераклес" - 4:1 (1:1)

Голы: Ниймайер, 10 - 0:1, Лоренцен, 28 - 1:1, Эль-Хаяти, 75 - 2:1, Йонсен, 83 - 3:1, Хоой, 89 - 4:1

"Рода" - АЗ - 0:1 (0:0)

Гол: Сентьенс, 84 - 0:1

Положение лидеров: ПСВ - 33, Аякс - 25, Зволле, АЗ - 22, Утрехт - 20...

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