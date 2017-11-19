ПСВ вырвал победу над "Зволле", "Гронинген" и "Утрехт" также побеждают

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ПСВ вырвал победу над "Зволле", "Гронинген" и "Утрехт" также побеждают

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ на последней компенсированной минуте добился победы над "Зволле". Также свои матчи выиграли АЗ, АДО "Ден Хааг", "Гронинген" и "Утрехт".

"Зволле" - ПСВ - 0:1 (0:0)
Гол: Изимат-Мирин, 90+3 - 0:1

"Утрехт" - "Эксельсиор" - 3:1 (1:0)
Голы: Дессерс, 8 - 1:0, Айуб, 56 - 2:0, Янссен, 64 - 3:0, Эль-Аззузи, 88 - 3:1

"Гронинген" - "Витесс" - 4:2 (0:1)
Голы: Ларсен, 32 (автогол) - 0:1, Дабо, 59 (автогол) - 1:1, Матавж, 61 (с пенальти) - 1:2, Идрисси, 65 - 2:2, Майи, 78 - 3:2, ван Веерт, 82 - 4:2

АДО "Ден Хааг" - "Хераклес" - 4:1 (1:1)
Голы: Ниймайер, 10 - 0:1, Лоренцен, 28 - 1:1, Эль-Хаяти, 75 - 2:1, Йонсен, 83 - 3:1, Хоой, 89 - 4:1

"Рода" - АЗ - 0:1 (0:0)
Гол: Сентьенс, 84 - 0:1

Положение лидеров: ПСВ - 33, Аякс - 25, Зволле, АЗ - 22, Утрехт - 20...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 12 33
2 Аякс 12 25
3 АЗ 12 25
4 Зволле 12 22
5 Утрехт 12 20
6 Витесс 12 19
7 Фейеноорд 12 19
8 Херенвен 12 18
9 АДО Ден Хааг 12 17
10 Эксельсиор 12 17
11 Хераклес 12 15
12 ВВВ Венло 12 14
13 Гронинген 12 12
14 Спарта Роттердам 12 11
15 Виллем II 12 10
16 Твенте 12 9
17 НАК Бреда 12 9
18 Рода ЮК 12 7
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