ПСВ вырвал победу над "Зволле", "Гронинген" и "Утрехт" также побеждают
Завершились матчи 12-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ на последней компенсированной минуте добился победы над "Зволле". Также свои матчи выиграли АЗ, АДО "Ден Хааг", "Гронинген" и "Утрехт".
"Зволле" - ПСВ - 0:1 (0:0)
Гол: Изимат-Мирин, 90+3 - 0:1
"Утрехт" - "Эксельсиор" - 3:1 (1:0)
Голы: Дессерс, 8 - 1:0, Айуб, 56 - 2:0, Янссен, 64 - 3:0, Эль-Аззузи, 88 - 3:1
"Гронинген" - "Витесс" - 4:2 (0:1)
Голы: Ларсен, 32 (автогол) - 0:1, Дабо, 59 (автогол) - 1:1, Матавж, 61 (с пенальти) - 1:2, Идрисси, 65 - 2:2, Майи, 78 - 3:2, ван Веерт, 82 - 4:2
АДО "Ден Хааг" - "Хераклес" - 4:1 (1:1)
Голы: Ниймайер, 10 - 0:1, Лоренцен, 28 - 1:1, Эль-Хаяти, 75 - 2:1, Йонсен, 83 - 3:1, Хоой, 89 - 4:1
"Рода" - АЗ - 0:1 (0:0)
Гол: Сентьенс, 84 - 0:1
Положение лидеров: ПСВ - 33, Аякс - 25, Зволле, АЗ - 22, Утрехт - 20...
Не пропустите: "Аякс" деклассировал "НАК Бреду", "Виллем II" и "Спарта" победителя не выявили. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни
-
Блохин: "Воронина надо бить по ушам, потому что он разгильдяй"
-
Каннаваро: "Ожидаю, что все руководители Федерации футбола Италии подадут в отставку"
-
Черчесов: "Не надо принижать наш чемпионат!"
-
Кержаков может возобновить карьеру
-
Спаллетти: "Икарди — настоящий чемпион"
-
Боатенг недоволен тем, как в мире борются с расизмом
-
Варан: "Реал" улучшил качество своей игры"
-
Икарди: "С Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так"
-
"Барселона" намерена обжаловать желтые карточки Пике и Суареса, полученные в матче с "Леганесом"
-
Суркис: "Киевское "Динамо" обратится в Лозанну из-за технического поражения в матче с "Мариуполем"
-
"Бордо" – "Марсель" - 1:1 (обзор)
-
Наставник "Лас-Пальмас" Айестаран проиграл 13-й матч подряд - это худший показатель в истории Ла Лиги
-
"Бордо" упустил победу над "Марселем"
-
"Интер" – "Аталанта" - 2:0 (обзор)
-
Дубль Икарди принес "Интеру" победу над "Аталантой"
-
"Атлетик" – "Вильярреал" - 1:1 (обзор)
-
"Атлетик" и "Вильярреал" сыграли вничью
-
Адурис забил больше всех мячей головой в Ла Лиге с 2004 года
-
Президент "Сампдории": "Победа над "Ювентусом"? Обогнал Ferrari на своем Fiat"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|12
|33
|2
|Аякс
|12
|25
|3
|АЗ
|12
|25
|4
|Зволле
|12
|22
|5
|Утрехт
|12
|20
|6
|Витесс
|12
|19
|7
|Фейеноорд
|12
|19
|8
|Херенвен
|12
|18
|9
|АДО Ден Хааг
|12
|17
|10
|Эксельсиор
|12
|17
|11
|Хераклес
|12
|15
|12
|ВВВ Венло
|12
|14
|13
|Гронинген
|12
|12
|14
|Спарта Роттердам
|12
|11
|15
|Виллем II
|12
|10
|16
|Твенте
|12
|9
|17
|НАК Бреда
|12
|9
|18
|Рода ЮК
|12
|7