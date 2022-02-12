ПСВ забил пять голов в матче Эредивизии

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ПСВ забил пять голов в матче Эредивизии

Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Витесс" со счетом 5:0.

Победу гостям принесли голы Эрана Захави, Мауро Жуниора, Коди Гакпо, Карлоса Винисиуса и Рицу Доана.

ПСВ, набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Витесс" с 36 очками остался на шестой позиции.

"Витесс" - ПСВ - 0:5 (0:3)
Голы: Захави, 4 - 0:1, Жуниор, 24 - 0:2, Гакпо, 28 - 0:3, Винисиус, 62 - 0:4, Доан, 88 - 0:5

ПСВ: Дроммель, Боскальи, Тезе, Мвене, Жуниор, Сангаре, Гутьеррес (ван Гинкел, 89), Гетце (Верман, 72), Гакпо (Брума, 73), Мадуэке (Доан, 59), Захави (Винисиус, 60).

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