ПСВ забил пять голов в матче Эредивизии
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Витесс" со счетом 5:0.
Победу гостям принесли голы Эрана Захави, Мауро Жуниора, Коди Гакпо, Карлоса Винисиуса и Рицу Доана.
ПСВ, набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Витесс" с 36 очками остался на шестой позиции.
"Витесс" - ПСВ - 0:5 (0:3)
Голы: Захави, 4 - 0:1, Жуниор, 24 - 0:2, Гакпо, 28 - 0:3, Винисиус, 62 - 0:4, Доан, 88 - 0:5
ПСВ: Дроммель, Боскальи, Тезе, Мвене, Жуниор, Сангаре, Гутьеррес (ван Гинкел, 89), Гетце (Верман, 72), Гакпо (Брума, 73), Мадуэке (Доан, 59), Захави (Винисиус, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23