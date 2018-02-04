ПСВ – "Зволле" - 4:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура чемпионата Голландии между ПСВ и "Зволле".
Не пропустите: ПСВ громит "Зволле" и другие результаты 21-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|21
|55
|2
|Аякс
|20
|45
|3
|АЗ
|20
|42
|4
|Фейеноорд
|20
|36
|5
|Зволле
|21
|36
|6
|Витесс
|21
|34
|7
|Утрехт
|20
|31
|8
|Херенвен
|21
|30
|9
|АДО Ден Хааг
|21
|28
|10
|ВВВ Венло
|20
|26
|11
|Эксельсиор
|20
|24
|12
|Хераклес
|21
|24
|13
|Гронинген
|21
|22
|14
|Виллем II
|20
|17
|15
|НАК Бреда
|20
|16
|16
|Твенте
|21
|16
|17
|Рода ЮК
|20
|15
|18
|Спарта Роттердам
|20
|11