ПСВ – "Зволле" - 4:0 (обзор)

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ПСВ – "Зволле" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура чемпионата Голландии между ПСВ и "Зволле".

Не пропустите: ПСВ громит "Зволле" и другие результаты 21-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 21 55
2 Аякс 20 45
3 АЗ 20 42
4 Фейеноорд 20 36
5 Зволле 21 36
6 Витесс 21 34
7 Утрехт 20 31
8 Херенвен 21 30
9 АДО Ден Хааг 21 28
10 ВВВ Венло 20 26
11 Эксельсиор 20 24
12 Хераклес 21 24
13 Гронинген 21 22
14 Виллем II 20 17
15 НАК Бреда 20 16
16 Твенте 21 16
17 Рода ЮК 20 15
18 Спарта Роттердам 20 11
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