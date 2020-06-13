ПСЖ сообщил о грядущем уходе Кавани, Тиаго Силвы и еще трех игроков

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ПСЖ сообщил о грядущем уходе Кавани, Тиаго Силвы и еще трех игроков

Спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил о грядущем уходе из клуба пяти футболистов.

Сообщается, что в конце июня по истечении контрактов клуб покинут Тиаго Силва, Эдинсон Кавани, Лайвин Курзава, Томас Менье и Эрик Максим Шупо-Мотинг.

Однако парижане хотят сохранить игроков до конца августа для участия в Лиге Чемпионов. Но как это можно сделать с юридической точки зрения, в клубе пока не знают.

Силва был капитаном и выступал за ПСЖ с 2012 года. Кавани является лучшим бомбардиром в истории клуба, он забил 200 голов в 300 играх.

Курзава играл за парижан с 2015 года, Менье - с 2016, а Шупо-Мотинг - с 2018-го.

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