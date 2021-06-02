ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино, несмотря на желание тренера уйти

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

ПСЖ пытается предотвратить уход Маурисио Почеттино с поста тренера команды.

По сведениям The Telegraph, парижане активировали опцию продления соглашения тренера до 2023 года.

Напомним, что Почеттино хочет покинуть клуб и рассматривает вариант с возвращением в "Тоттенхэм".

По итогам сезона ПСЖ выиграл Кубок и Суперкубок Франции. В чемпионате клуб занял второе место.

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