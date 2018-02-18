ПСЖ активировал пункт о выкупе Мбаппе

После победы над "Страсбуром" в матче 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ гарантировал себе прописку в высшем дивизионе на следующий сезон.

Таким образом, выполнено условие для активации пункта о выкупе у "Монако" нападающего Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.

Следующим летом ПСЖ заплатит монегаскам 180 миллионов евро и Мбаппе станет игроком столичного клуба на постоянной основе.

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