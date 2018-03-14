ПСЖ активно работает над трансфером двух ключевых игроков "Челси"

Французский ПСЖ активно работает над трансфером двух ключевых игроков лондонского "Челси" - голкипера Тибо Куртуа и полузащитника Н'Голо Канте.

Как информирует Daily Express, руководство парижан рассчитывает подписать ведущих футболистов "аристократов" уже по окончанию текущего сезона. Ожидается, что на эти цели клуб выделит порядка 150-ти миллионов евро.

Напомним, стали известны детали встречи президента ПСЖ с Неймаром. | soccernews.ru