ПСЖ активно работает над трансфером двух ключевых игроков "Челси"

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ПСЖ активно работает над трансфером двух ключевых игроков "Челси"Французский ПСЖ активно работает над трансфером двух ключевых игроков лондонского "Челси" - голкипера Тибо Куртуа и полузащитника Н'Голо Канте.

Как информирует Daily Express, руководство парижан рассчитывает подписать ведущих футболистов "аристократов" уже по окончанию текущего сезона. Ожидается, что на эти цели клуб выделит порядка 150-ти миллионов евро.

Напомним, стали известны детали встречи президента ПСЖ с Неймаром. | soccernews.ru

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