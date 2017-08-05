ПСЖ - "Амьен" - 2:0 (обзор)

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ПСЖ - "Амьен" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между ПСЖ и "Амьеном".

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Команда М О
1 Лион 1 3
2 Генгам 1 3
3 ПСЖ 1 3
4 Монако 1 3
5 Сент-Этьен 1 3
6 Монпелье 1 3
7 Ренн 1 1
8 Труа 1 1
9 Нант 0 0
10 Марсель 0 0
11 Бордо 0 0
12 Лилль 0 0
13 Анжер 0 0
14 Дижон 0 0
15 Тулуза 1 0
16 Ницца 1 0
17 ФК Кан 1 0
18 Метц 1 0
19 Амьен 1 0
20 Страсбур 1 0
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