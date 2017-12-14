ПСЖ, "Амьен" и "Монпелье", разгромивший "Лион", вышли в 1/4 финала кубка лиги

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ПСЖ, "Амьен" и "Монпелье", разгромивший "Лион", вышли в 1/4 финала кубка лигиВ рамках 1/8 финала кубка французской лиги ПСЖ, "Амьен" и "Монпелье" обыграли соответственно "Страсбур", "Тур" и "Лион".

"Страсбур" - ПСЖ - 2:4

Голы: Салмиер, 13 - 0:1, Ди Мария, 25 - 0:2, Гримм, 36 - 1:2, Алвес, 62 - 1:3, Дракслер, 78 - 1:4, Блайак, 88 - 2:4.

ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Алвес, Верратти (Лукас, 82), Ло Селсо, Ди Мария, Пасторе, Дракслер (Нкунку, 79), Кавани (Мбаппе, 79).

"Амьен" - "Тур" - 2:1

Голы: Кольта, 16 - 1:0, Бурго, 45+1 - 2:0, Мансини, 90 - 2:1.

"Монпелье" - "Лион" - 4:1

Голы: Маолида, 10 - 0:1, Камара, 17 - 1:1, Камара, 22 - 2:1, Илтон, 45+2 - 3:1, Бериго, 86 - 4:1 (пенальти).

"Лион": Горжлен, Тете, Янга-Мбива, Диакаби, Менди, Ферри, Диоп (Гренье, 61), Ндомбеле (Геббелс, 78), Корне, Маолида, Депай (Гуири, 69).

Напомним, ранее в 1/4 финала кубка лиги вышел "Ренн". | soccernews.ru

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