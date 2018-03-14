ПСЖ – "Анжер" - 2:1 (обзор)

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ПСЖ – "Анжер" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 31-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Анжером" (2:1).

Видео: ПСЖ – "Анжер".

Не пропустите: Два мяча Мбаппе принесли ПСЖ победу над "Анжером" в меньшистве. | http://soccernews.ru

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2 Монако 29 63
3 Марсель 29 59
4 Лион 29 54
5 Нант 29 43
6 Ренн 29 42
7 Ницца 29 42
8 Монпелье 29 41
9 Бордо 29 37
10 Дижон 29 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 ФК Кан 29 35
13 Генгам 29 35
14 Анжер 30 32
15 Страсбур 29 31
16 Амьен 29 30
17 Тулуза 29 29
18 Труа 29 28
19 Лилль 29 28
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