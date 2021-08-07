ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Стало известно, как и когда ПСЖ собирается представить нападающего Лионеля Месси.

По информации Lance, парижане планируют провести презентацию звёздного новичка во вторник, 10 августа.

На эту дату клуб арендовал главный символ французской столицы - Эйфелеву башню.

Стоит отметить, что ПСЖ уже использовал указанное сооружение в 2017 году, когда презентовал бразильского форварда Неймара.

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