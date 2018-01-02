ПСЖ, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель

Теги жан-мишель сериниццапсжманчестер ситиарсенал лондонливерпульэвертон

ПСЖ, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цельПолузащитником французской "Ниццы" Жаном-Мишелем Сери интересуются сразу четыре европейских топ-клуба.

Так, по сведениям FootMercato, в подписании 26-летнего хавбека "орлят" заинтересованы ПСЖ, "Ливерпуль", лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити". Кроме того, на ивуарийца также претендует "Эвертон".

В нынешнем сезоне Сери забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач в 21 игре за "Ниццу".

Не пропустите: голосование по самой горячей девушки декабря. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов