ПСЖ, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель

Полузащитником французской "Ниццы" Жаном-Мишелем Сери интересуются сразу четыре европейских топ-клуба.

Так, по сведениям FootMercato, в подписании 26-летнего хавбека "орлят" заинтересованы ПСЖ, "Ливерпуль", лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити". Кроме того, на ивуарийца также претендует "Эвертон".

В нынешнем сезоне Сери забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач в 21 игре за "Ниццу".

Не пропустите: голосование по самой горячей девушки декабря. | soccernews.ru