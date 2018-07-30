ПСЖ – "Атлетико" - 3:2 (обзор)

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ПСЖ – "Атлетико" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Международного кубка чемпионов между ПСЖ и "Атлетико".

Не пропустите: Первая победа Тухеля: ПСЖ дожал "Атлетико" в матче Международного кубка чемпионов. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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