ПСЖ: "Барселона" не делала предложений по Неймару

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ПСЖ: "Барселона" не делала предложений по Неймару
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получал предложений от "Барселоны" по трансферу бразильского форварда Неймара

"Ничего нового сказать не могу. Дело не двигается с места. Никаких конкретных предложений от "Барселоны" мы не получали. Неймар остается игроком ПСЖ", - приводит слова Леонардо Mundo Deportivo. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить за форварда 222 миллиона евро. Именно такую сумму клуб заплатил за него два года назад. "Барселона" не готова платить такие деньги за 27-летнего Неймара и предлагает в обмен на него нескольких своих игроков.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

И не получат! Зачем Барсе расфуфыренный самовлюблённый павлин, к тому же ещё и травматичный ?

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