ПСЖ: "Барселона" тратит время на Верратти"

Французский ПСЖ ни при каких обстоятельствах не продаст своего ключевого полузащитника Марко Верратти каталонской "Барселоне".

Об этом, как информирует sport.es, сообщил источник из стана парижан. В частности, он заявил, что "Барселона" может делать все, что захочет, но они не смогут заполучить Верратти. Итоговый результат для "сине-гранатовых" будет тем же, когда испанский гранд пытался подписать ведущих защитников ПСЖ Тиаго Силву и Маркиньоса.