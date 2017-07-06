ПСЖ: "Барселона" тратит время на Верратти"

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ПСЖ: "Барселона" тратит время на Верратти"Французский ПСЖ ни при каких обстоятельствах не продаст своего ключевого полузащитника Марко Верратти каталонской "Барселоне".

Об этом, как информирует sport.es, сообщил источник из стана парижан. В частности, он заявил, что "Барселона" может делать все, что захочет, но они не смогут заполучить Верратти. Итоговый результат для "сине-гранатовых" будет тем же, когда испанский гранд пытался подписать ведущих защитников ПСЖ Тиаго Силву и Маркиньоса.

Напомним, Сиригу считает, что ПСЖ следует продать Верратти| soccernews.ru

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