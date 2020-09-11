ПСЖ без Мбаппе проиграл "Лансу" в чемпионате Франции

"Ланс" обыграл ПСЖ в матче второго тура чемпионата Франции.

Победу принес гол Иньятиуса Ганаго.

Отметим, в составе парижского клуба не смогли сыграть Неймар, Кильян Мбаппе, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес из-за заражения коронавирусом.

"Ланс" - ПСЖ - 1:0 (1:0)

Гол: Ганаго, 57.

"Ланс": Лека, Силла (Бура, 84), Мишлен, Гради, Баде, Медина, Какюта (Каюзак, 71), Перез, Дукуре (Маурисио, 83), Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65).

ПСЖ: Булка, Кюрзава, Бернат (Баккер, 84), Кимпембе (Диалло, 74), Керер, Эррера, Гей, Сарабия, Верратти, Руис-Атиль (Дагба, 68), Муинга (Хесе, 74).

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