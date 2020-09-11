ПСЖ без Мбаппе проиграл "Лансу" в чемпионате Франции
"Ланс" обыграл ПСЖ в матче второго тура чемпионата Франции.
Победу принес гол Иньятиуса Ганаго.
Отметим, в составе парижского клуба не смогли сыграть Неймар, Кильян Мбаппе, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес из-за заражения коронавирусом.
"Ланс" - ПСЖ - 1:0 (1:0)
Гол: Ганаго, 57.
"Ланс": Лека, Силла (Бура, 84), Мишлен, Гради, Баде, Медина, Какюта (Каюзак, 71), Перез, Дукуре (Маурисио, 83), Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65).
ПСЖ: Булка, Кюрзава, Бернат (Баккер, 84), Кимпембе (Диалло, 74), Керер, Эррера, Гей, Сарабия, Верратти, Руис-Атиль (Дагба, 68), Муинга (Хесе, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13