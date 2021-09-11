ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон"
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Клермон" со счетом 4:0.
Победу парижанам принесли дубль Андера Эрреры, голы Килиана Мбаппе и Идрисса Гуйе.
ПСЖ, набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Клермон" с 8 очками остался на третьей позиции.
ПСЖ – "Клермон" - 4:0 (2:0)
Голы: Эррера, 20 - 1:0, Эррера, 31 - 2:0, Мбаппе, 55 - 3:0, Гуйе, - 4:0
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Керер, 72), Маркиньос, Кимпембе (Битумазала, 80), Диалло, Мендеш, Эррера, Гуйе (Эбимбе, 72), Данилу Перейра, Дракслер, Рафинья, Мбаппе (Икарди, 79).
"Клермон": Дема, Зедадка, Ожье (Биллонг, 73), Унтонджи, Нсимба, Гастьен, Бертомье (Кауи, 62), Доссу (Тель, 73), Абдул-Самед, Амель, Аллевина (Рашани, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13