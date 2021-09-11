ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон"

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ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Клермон" со счетом 4:0.

Победу парижанам принесли дубль Андера Эрреры, голы Килиана Мбаппе и Идрисса Гуйе.

ПСЖ, набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Клермон" с 8 очками остался на третьей позиции.

ПСЖ – "Клермон" - 4:0 (2:0)
Голы: Эррера, 20 - 1:0, Эррера, 31 - 2:0, Мбаппе, 55 - 3:0, Гуйе, - 4:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Керер, 72), Маркиньос, Кимпембе (Битумазала, 80), Диалло, Мендеш, Эррера, Гуйе (Эбимбе, 72), Данилу Перейра, Дракслер, Рафинья, Мбаппе (Икарди, 79).

"Клермон": Дема, Зедадка, Ожье (Биллонг, 73), Унтонджи, Нсимба, Гастьен, Бертомье (Кауи, 62), Доссу (Тель, 73), Абдул-Самед, Амель, Аллевина (Рашани, 62).

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