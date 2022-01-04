ПСЖ без Месси крупно победил в Кубке Франции

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ПСЖ без Месси крупно победил в Кубке Франции

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ на выезде разгромил "Ванн" со счетом 4:0 и пробился в следующий раунд турнира.

Победу парижанам принес хет-трик Килиана Мбаппе, а также гол Преснеля Кимпембе.

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси пропустил матч из-за заражения коронавирусом.

"Ванн" – ПСЖ - 0:4 (0:1)
Голы: Кимпембе, 28 - 0:1, Мбаппе, 59 - 0:2, Мбаппе, 71 - 0:3, Мбаппе, 76 - 0:4

ПСЖ: Доннарумма, Дагба, Кимпембе, Керер (Битшиабу, 67), Мендеш, Эррера (Гарби, 82), Верратти, Мишю, Вейналдум (Эбимбе, 62), Симонс, Мбаппе.

Не пропустите: В ПСЖ произошел очередной случай заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
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