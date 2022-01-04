ПСЖ без Месси крупно победил в Кубке Франции
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ на выезде разгромил "Ванн" со счетом 4:0 и пробился в следующий раунд турнира.
Победу парижанам принес хет-трик Килиана Мбаппе, а также гол Преснеля Кимпембе.
Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси пропустил матч из-за заражения коронавирусом.
"Ванн" – ПСЖ - 0:4 (0:1)
Голы: Кимпембе, 28 - 0:1, Мбаппе, 59 - 0:2, Мбаппе, 71 - 0:3, Мбаппе, 76 - 0:4
ПСЖ: Доннарумма, Дагба, Кимпембе, Керер (Битшиабу, 67), Мендеш, Эррера (Гарби, 82), Верратти, Мишю, Вейналдум (Эбимбе, 62), Симонс, Мбаппе.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
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|Ницца
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13