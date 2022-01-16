ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле победил "Брест" со счетом 2:0.
Победу парижскому клубу принесли голы Килиана Мбаппе и Тило Керера.
ПСЖ, набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" с 25 очками остался на 13-й позиции.
ПСЖ – "Брест" - 2:0 (1:0)
Голы: Мбаппе, 32 - 1:0, Керер, 53 - 2:0
ПСЖ: Доннарумма, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Вейналдум (Данилу Перейра, 46), Эррера, Верратти, Ди Мария (Рамос, 72), Икарди, Мбаппе.
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Февр, Маньетти (Ласн, 59), Агуме (Мбок, 59), Кардона (Мунье, 59), Ле Дуарон, Онора.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13