ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1

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ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле победил "Брест" со счетом 2:0.

Победу парижскому клубу принесли голы Килиана Мбаппе и Тило Керера.

ПСЖ, набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" с 25 очками остался на 13-й позиции.

ПСЖ – "Брест" - 2:0 (1:0)
Голы: Мбаппе, 32 - 1:0, Керер, 53 - 2:0

ПСЖ: Доннарумма, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Вейналдум (Данилу Перейра, 46), Эррера, Верратти, Ди Мария (Рамос, 72), Икарди, Мбаппе.

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Февр, Маньетти (Ласн, 59), Агуме (Мбок, 59), Кардона (Мунье, 59), Ле Дуарон, Онора.

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