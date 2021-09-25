ПСЖ без Месси победил "Монпелье"
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Монпелье" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Идриссы Гуйе и Юлиана Дракслера. Форвард парижан Лионель Месси пропустил матч из-за травмы.
ПСЖ, набрав 24 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с девятью очками находится на 11-й позиции.
ПСЖ – "Монпелье" - 2:0 (1:0)
Голы: Гуйе, 14 - 1:0, Дракслер, 88 - 2:0
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Эррера, Гуйе (Вейналдум, 81), Паредес, Ди Мария (Дракслер, 88), Неймар, Мбаппе (Икарди, 88).
"Монпелье": Омлин, Тулер (Коцца, 26), Эстев, Ристич, Саванье, Ферри (Леруа, 78), Молле (Макуана, 79), Шотар (Джоаккини, 88), Самбия, Жермен, Мавидиди (Ваи, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13