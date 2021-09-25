ПСЖ без Месси победил "Монпелье"

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ПСЖ без Месси победил "Монпелье"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Монпелье" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Идриссы Гуйе и Юлиана Дракслера. Форвард парижан Лионель Месси пропустил матч из-за травмы.

ПСЖ, набрав 24 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с девятью очками находится на 11-й позиции.

ПСЖ – "Монпелье" - 2:0 (1:0)
Голы: Гуйе, 14 - 1:0, Дракслер, 88 - 2:0

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Эррера, Гуйе (Вейналдум, 81), Паредес, Ди Мария (Дракслер, 88), Неймар, Мбаппе (Икарди, 88).

"Монпелье": Омлин, Тулер (Коцца, 26), Эстев, Ристич, Саванье, Ферри (Леруа, 78), Молле (Макуана, 79), Шотар (Джоаккини, 88), Самбия, Жермен, Мавидиди (Ваи, 79).

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