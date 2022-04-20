ПСЖ без Месси разгромил "Анжер"

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ПСЖ без Месси разгромил "Анжер"

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Анжер" со счетом 3:0.

Победу парижскому клубу принесли голы Килиана Мбаппе, Серхио Рамоса и Маркиньоса.

"Анжер" – ПСЖ - 0:3 (0:2)
Голы: Мбаппе, 28 - 0:1, Рамос, 45 - 0:2, Маркиньос, 77 - 0:3

"Анжер": Мандреа, Бамба, Траоре, Тома, Эбосс, Думбия, Фюльжени (Капель, 72), Бенталеб (Менди, 72), Унаи (Мангани, 78), Буфаль (Нинга, 14), Чо (Яколиш, 78).

ПСЖ: Навас, Хакими, Рамос, Маркиньос, Керер, Бернат (Мендеш, 71), Вейналдум (Гуйе, 78), Данилу Перейра, Эбимбе (Мишю, 72), Ди Мария, Мбаппе.

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