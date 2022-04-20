ПСЖ без Месси разгромил "Анжер"
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Анжер" со счетом 3:0.
Победу парижскому клубу принесли голы Килиана Мбаппе, Серхио Рамоса и Маркиньоса.
"Анжер" – ПСЖ - 0:3 (0:2)
Голы: Мбаппе, 28 - 0:1, Рамос, 45 - 0:2, Маркиньос, 77 - 0:3
"Анжер": Мандреа, Бамба, Траоре, Тома, Эбосс, Думбия, Фюльжени (Капель, 72), Бенталеб (Менди, 72), Унаи (Мангани, 78), Буфаль (Нинга, 14), Чо (Яколиш, 78).
ПСЖ: Навас, Хакими, Рамос, Маркиньос, Керер, Бернат (Мендеш, 71), Вейналдум (Гуйе, 78), Данилу Перейра, Эбимбе (Мишю, 72), Ди Мария, Мбаппе.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13