ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"

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ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"

В рамках 4-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разобрался с "Метцом".

Таким образом, парижане набрали 9 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата.

"Метц" - ПСЖ 0:2

Голы: Ди Мария (пен), 11 - 0:1, Шупо-Мотинг, 43 - 0:2

"Метц": Укиджа, Делен, Сантонз, Сунзу, Бойе, Маига, Фофана (Ангбан, 59), Булая (Ньян, 82), Коад (Гакпа, 70), Нгетте, Диалло.

ПСЖ: Булка, Дагба, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Сарабия, Верратти (Курзава, 82), Ди Мария, Аушиш (Паредес, 65), Шупо-Мотинг (Хесе, 90), Гуйе.

Предупреждение: Фофана (27).

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