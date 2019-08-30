ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"
В рамках 4-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разобрался с "Метцом".
Таким образом, парижане набрали 9 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата.
"Метц" - ПСЖ 0:2
Голы: Ди Мария (пен), 11 - 0:1, Шупо-Мотинг, 43 - 0:2
"Метц": Укиджа, Делен, Сантонз, Сунзу, Бойе, Маига, Фофана (Ангбан, 59), Булая (Ньян, 82), Коад (Гакпа, 70), Нгетте, Диалло.
ПСЖ: Булка, Дагба, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Сарабия, Верратти (Курзава, 82), Ди Мария, Аушиш (Паредес, 65), Шупо-Мотинг (Хесе, 90), Гуйе.
Предупреждение: Фофана (27).
Читайте также: Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в 8-м туре РПЛ
-
СМИ: Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в России
-
Стало известно расписание матчей "Краснодара" на групповой стадии Лиги Европы
-
Тренерский штаб сборной Италии вызвал 26 футболистов на матчи отборочного турнира Евро-2020
-
УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы
Лента новостей
-
Оуэн сделал прогноз на победителя Лиги Чемпионов
-
ЦСКА согласовал аренду бразильского хавбека
-
"Болонья" переиграла СПАЛ во втором туре Серии А
-
ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"
-
Будущий соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию"
-
Кьеллини больше не появится на поле в этом году
-
"Севилья" и "Сельта" поделили очки
-
"Зенит" интересуется двумя аргентинцами
-
"Рома" арендовала Смоллинга
-
Месси пропустит матч с "Осасуной"
-
"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в 8-м туре РПЛ
-
Вингер "Эвертона" снова отказался переходить в ЦСКА
-
"Зенит" возьмет в аренду игрока "Порту"
-
"Реал" согласовал покупку вингера "Спортинга"
-
"Десна" и "Карпаты" не смогли выявить победителя
-
"Шальке" арендовал защитника "Барселоны"
-
Шакири отказался от вызова в сборную Швейцарии
-
СМИ: Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в России
-
Защитник Касерес перешел в "Фиорентину"
-
Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы