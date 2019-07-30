ПСЖ без Неймара обыграл "Сидней"

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ПСЖ без Неймара обыграл "Сидней"

ПСЖ обыграл "Сидней" в товарищеском матче.

Победу команде помогли принести Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Метехан Гючлю.

Отметим, что в матче не участвовали Неймар и Преснел Кимпембе.

ПСЖ - "Сидней" - 3:0 (2:0)

Голы: Мбаппе, 38 - 1:0, Кавани, 43 - 2:0, Гючлю, 89 - 3:0.

ПСЖ: Трапп, Бернат (Учиче, 46), Диалло (Кюрзава, 46), Керер (Туфики, 46), Менье (Мбе Со, 46), Дракслер (Гючлю, 46), Куасси, Эррера (Хеманс, 46), Мбаппе (Загре, 46), Кавани (Хесе, 46), Сарабия (Баккер, 46).

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Карлыч69
Карлыч69

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