ПСЖ без Неймара обыграл "Сидней"
ПСЖ обыграл "Сидней" в товарищеском матче.
Победу команде помогли принести Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Метехан Гючлю.
Отметим, что в матче не участвовали Неймар и Преснел Кимпембе.
ПСЖ - "Сидней" - 3:0 (2:0)
Голы: Мбаппе, 38 - 1:0, Кавани, 43 - 2:0, Гючлю, 89 - 3:0.
ПСЖ: Трапп, Бернат (Учиче, 46), Диалло (Кюрзава, 46), Керер (Туфики, 46), Менье (Мбе Со, 46), Дракслер (Гючлю, 46), Куасси, Эррера (Хеманс, 46), Мбаппе (Загре, 46), Кавани (Хесе, 46), Сарабия (Баккер, 46).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|38
|75
|3
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|38
|72
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|Сент-Этьен
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|66
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|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
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|38
|53
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|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
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|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
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|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27