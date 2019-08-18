ПСЖ без Неймара проиграл "Ренну"

Теги реннпсж

ПСЖ без Неймара проиграл "Ренну"

Во 2-м туре чемпионата Франции ПСЖ на выезде проиграл "Ренну". Парижский клуб открыл счет благодаря голу Эдинсона Кавани, но затем за хозяев отличились Мбайе Ньянг и Ромен дель Кастильо.

В этой встрече не принимал участия форвард ПСЖ Неймар, который намерен покинуть клуб.

"Ренн" – ПСЖ - 2:1 (1:1)
Голы: Кавани, 36 - 0:1, Ньянг, 44 - 0:1, дель Кастильо, 48 - 2:1

ПСЖ: Ареоля, Диалло, Тиаго Силва, Менье (Дагба, 64), Маркиньос, Дракслер (Паредес, 77), Верратти, Ди Мария (Сарабия, 64), Бернат, Кавани, Мбаппе.

Не пропустите: ПСЖ готов отдать Неймара в аренду, но на определенных условиях. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 18 августа

Главные новости дня: 18 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион Лион 2 6
2 Ницца Ницца 2 6
3 Метц Метц 2 4
4 Реймс Реймс 2 4
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 2 4
6 Тулуза Тулуза 2 4
7 ПСЖ ПСЖ 1 3
8 Ренн Ренн 1 3
9 Амьен Амьен 2 3
10 Лилль Лилль 2 3
11 Анжер Анжер 2 3
12 Брест Брест 2 2
13 Страсбур Страсбур 2 2
14 Нант Нант 2 1
15 Монпелье Монпелье 2 1
16 Бордо Бордо 2 1
17 Марсель Марсель 2 1
18 Дижон Дижон 2 0
19 Ним Ним 2 0
20 Монако Монако 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов