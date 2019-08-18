ПСЖ без Неймара проиграл "Ренну"

Во 2-м туре чемпионата Франции ПСЖ на выезде проиграл "Ренну". Парижский клуб открыл счет благодаря голу Эдинсона Кавани, но затем за хозяев отличились Мбайе Ньянг и Ромен дель Кастильо.

В этой встрече не принимал участия форвард ПСЖ Неймар, который намерен покинуть клуб.

"Ренн" – ПСЖ - 2:1 (1:1)

Голы: Кавани, 36 - 0:1, Ньянг, 44 - 0:1, дель Кастильо, 48 - 2:1

ПСЖ: Ареоля, Диалло, Тиаго Силва, Менье (Дагба, 64), Маркиньос, Дракслер (Паредес, 77), Верратти, Ди Мария (Сарабия, 64), Бернат, Кавани, Мбаппе.

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