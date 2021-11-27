ПСЖ безуспешно пытается продлить контракт с Мбаппе
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе планирует сменить команду летом 2022 года, пишет AS.
По сведениям издания, все попытки парижского клуба убедить 22-летнего футболиста продлить контракт не увенчались успехом.
С августа ПСЖ не продвинулся в переговорах с французским форвардом, который не считает своим приоритетом финансовый вопрос.
Мбаппе собирается уйти в качестве свободного агента в мадридский "Реал", пытавшийся его купить в ходе летнего трансферного окна.
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