ПСЖ благодаря дублю Мбаппе обыгрывает "Кан" и выходит в финал Кубка Франции

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ПСЖ благодаря дублю Мбаппе обыгрывает "Кан" и выходит в финал Кубка ФранцииВ полуфинальном матче Кубка Франции ПСЖ в гостях оказался сильнее "Кана".

"Кан" - ПСЖ - 1:3

Голы: Мбаппе, 25 - 0:1, Диоманде, 43 - 1:1, Мбаппе, 81 - 1:2, Нкунку, 90+5 - 1:3.

"Кан": Самба, Женевуа, Да Силва, Джику, Бесса, Куаку (Фере, 59), Диоманде, Питерс, Роделен, Сантини (Кривелли, 46), Деминге (Авуну,75).

ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Силва, Берчиче, Ло Сельсо, Рабьо, Дракслер (Пасторе, 72), Мбаппе (Алвес, 88), Кавани, Ди Мария (Нкунку, 90+3).

Удаление: Диоманде, 90.

Напомним, первым финалистом турнира стал "Ле Арбье". | soccernews.ru

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