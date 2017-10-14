ПСЖ благодаря дублю Менье на последних минутах вырвал победу над "Дижоном"

В матче 9-го тура французской Лиги 1 столичный ПСЖ на выезде вырвал победу у скромного "Дижона".

"Дижон" - ПСЖ - 1:2

Голы: Менье, 71 - 0:1, Жанно, 87 - 1:1, Менье, 90+2.

"Дижон": Рене, Ройзер, Варроль, Джилободжи, Хаддади, Амальфитано, Шека, Квон (Саммаритано, 73), Слити (Саид, 72), Мари (Бальмон, 82), Жанно.

ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Алвес, Рабьо, Дракслер (Ло Селсо, 73), Ди Мария (Лукас, 77), Мбаппе, Неймар.

Напомним, вчера "Лион" обыграл "Монако".