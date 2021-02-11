ПСЖ благодаря скромной победе над "Каном" вышел в 1/16 финала Кубка Франции

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ПСЖ благодаря скромной победе над "Каном" вышел в 1/16 финала Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ одолел "Кан" и вышел в следующую стадию турнира.

"Кан" - ПСЖ 0:1

Гол: Кин, 49 - 0:1

ПСЖ: Рико, Флоренци (Маркиньос, 90), Керер, Диалло, Бэккер, Паредес (Гейе, 78), Перейра, Сарабия, Неймар (Мбаппе, 60), Дракслер (Симонс, 78), Кин.

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