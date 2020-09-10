ПСЖ близок к аренде защитника "Ромы"

Правый защитник "Ромы" Алессандро Флоренци, вероятнее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане договорились об аренде 29-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.

Флоренци - воспитанник "Ромы". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

С января этого года итальянец выступал на правах аренды за "Валенсию", сыграл 14 матчей, результативными действиями не отличался.

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