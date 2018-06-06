ПСЖ близок к оформлению звездного трансфера

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ПСЖ близок к оформлению звездного трансфера

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон перейдет в ПСЖ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб договорился с голкипером по условиям личного контракта. Его зарплата составит четыре миллиона евро в год.

Напомним, что контракт 40-летнего Буффона с "Юве" истекает летом, поэтому он достанется ПСЖ бесплатно.

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