ПСЖ близок к подписанию бывшего хавбека "Локомотива" и "Анжи"

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ПСЖ близок к подписанию бывшего хавбека "Локомотива" и "Анжи"Французский ПСЖ близок к подписанию бывшего полузащитника московского "Локомотива" и махачкалинского "Анжи" Лассана Диарра, имеющего в настоящее время статус свободного агента.

Как информирует SFR Sport, парижане уже согласовывают с 32-летним хавбеком, последним клубом которого была "Аль-Джазира" из ОАЭ, последние детали будущего контракта. Ожидается, что стороны подпишут соглашение сроком на 1,5 или на 2,5 года.

Напомним, ПСЖ интересуется голкипером "Ромы". | soccernews.ru

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