"ПСЖ" близок к подписанию контракта с Доннаруммой

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма подпишет контракт с "ПСЖ".

По информации источника, сделка оценивается как "неизбежная" и будет заключена в ближайшее время. Французский клуб уже планирует проведение медосмотра вратаря в расположении национальной сборной Италии, с которой Доннарумма готовится к Евро-2020.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 37 матчей в Серии А.

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