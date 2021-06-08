"ПСЖ" близок к подписанию контракта с Доннаруммой
Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма подпишет контракт с "ПСЖ".
По информации источника, сделка оценивается как "неизбежная" и будет заключена в ближайшее время. Французский клуб уже планирует проведение медосмотра вратаря в расположении национальной сборной Италии, с которой Доннарумма готовится к Евро-2020.
В прошедшем сезоне Доннарумма провел 37 матчей в Серии А.
Также не пропустите: Гвардиола прокомментировал сезон "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Несколько членов тренерского штаба покинули "Уфу"
-
"ПСЖ" близок к подписанию контракта с Доннаруммой
-
Мюллер забил за сборную Германии впервые за три года
-
Германия уничтожила Латвию в товарищеском матче
-
1
Гвардиола прокомментировал сезон "Барселоны"
-
Гвардиола прокомментировал будущее Кумана в "Барселоне"
-
Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку
-
Манчини назвал главного фаворита Евро-2020
-
Роберто Карлос сказал, что считает Роналду лучшим в мире
-
"Бетис" подписал Юссуфа Сабали
-
Нойер стал первым голкипером, сыгравшим 100 матчей за сборную Германии
-
Зарема Салихова просила купить в "Спартак" 16-летнего Мбаппе
-
Чалханоглу близок к продлению контракта с "Миланом"
-
Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ"
-
Официально: Ди Франческо - главный тренер "Вероны"
-
Официально: Гаизка Гаритано - главный тренер "Эйбара"
-
Украина в большинстве разгромила Кипр в товарищеском матче
-
Сборная Испании вызвала 4 футболистов после положительного теста Бускетса на коронавирус
-
2
"Зенит" может подписать Видаля из "Интера"
-
Гвардиола очень хочет подписать Грилиша
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18