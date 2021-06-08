"ПСЖ" близок к подписанию контракта с Доннаруммой

Теги псжмиланджанлуиджи доннарумма

"ПСЖ" близок к подписанию контракта с ДоннаруммойФото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма подпишет контракт с "ПСЖ".

По информации источника, сделка оценивается как "неизбежная" и будет заключена в ближайшее время. Французский клуб уже планирует проведение медосмотра вратаря в расположении национальной сборной Италии, с которой Доннарумма готовится к Евро-2020.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 37 матчей в Серии А.

Также не пропустите: Гвардиола прокомментировал сезон "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов