ПСЖ близок к подписанию контракта с Эррерой

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ПСЖ близок к подписанию контракта с Эррерой

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может продолжить карьеру в ПСЖ.

По сведениям AS, парижане значительно продвинулись в переговорах с игроком. Отмечается, что Эррера подпишет с французским клубом контракт до 2022 года. Зарплата футболиста составит около 9 миллионов евро в год.

Напомним, что в конце сезона у Эрреры истекает соглашение с "МЮ" и он достанется ПСЖ совершенно бесплатно.

В этом сезоне Эррера провел 25 игр, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

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