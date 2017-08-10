ПСЖ близок к подписанию Мбаппе

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ПСЖ близок к подписанию МбаппеФранцузский ПСЖ близок к подписанию форварда "Монако" Килиана Мбаппе, информирует FootMercato.

По сведениям источника, парижане заплатят за 18-летнего нападающего монегасков 160 миллионов евро. Данная сумма может быть увеличена еще на 20 миллионов за счет различного рода бонусов. Сам игрок уже согласовал с "красно-синими" условия личного контракта.

Напомним, "Барселона" также работает в направлении подписания Мбаппе. | soccernews.ru

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