ПСЖ близок к подписанию защитника "Шальке"

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ПСЖ близок к подписанию защитника "Шальке"ПСЖ близок к подписанию защитника гельзенкирхенского "Шальке" Тило Кереру, информирует Bild.

По сведениям издания, над трансфером 21-летнего бека парижане работали в строжайшей секретности на протяжении трех недель. Сейчас детали предстоящей сделке согласованы почти полностью. За перспективного игрока "кобальтовых" чемпион Франции заплатит 37 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керер забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за "Шальке".

Напомним,  Рабьо отклонил очередное предложение ПСЖ о продлении контракта. | soccernews.ru

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