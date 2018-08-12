ПСЖ близок к подписанию защитника "Шальке"

ПСЖ близок к подписанию защитника гельзенкирхенского "Шальке" Тило Кереру, информирует Bild.

По сведениям издания, над трансфером 21-летнего бека парижане работали в строжайшей секретности на протяжении трех недель. Сейчас детали предстоящей сделке согласованы почти полностью. За перспективного игрока "кобальтовых" чемпион Франции заплатит 37 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керер забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за "Шальке".

Напомним, Рабьо отклонил очередное предложение ПСЖ о продлении контракта. | soccernews.ru